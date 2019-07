Cronaca

Pompei - Controlli dei Nas, chiuso il ristorante di un albergo del centro

I militari, con il supporto dell'Asl, hanno riscontrato la totale assenza dei requisiti minimi igienico-sanitari.

di Francesco De Sio venerdì 19 luglio 2019 - 21:36

Con l'arrivo della stagione turistica, si intensificano anche nell'area vesuviana i controlli delle forze dell'ordine sul rispetto delle norme igienico-sanitarie nei punti di ristoro del circondario. A seguito di accertamenti conseguenti ad una verifica igienico-sanitaria eseguita il 9 luglio 2019 presso un hotel di Pompei, i militari del Nas di Napoli - unitamente a personale del competente distretto sanitario dell'Asl Napoli 3 Sud - hanno proceduto alla sospensione ed alla chiusura amministrativa dell'attività di ristorazione con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande autorizzata.



Secondo quanto accertato dai Nas, locali ed ambienti erano privi di qualsivoglia requisito minimo igienico-sanitario e strutturale previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Non certo la prima volta che negli ultimi mesi gli investigatori dell'Antisofisticazione fanno tappa nella città mariana. A marzo i militari avevano deferito i gestori di un ristorante in piazza Bartolo Longo per la detenzione in cattivo stato di conservazione di circa 170 chili di alimenti vari, stipati all'interno di un locale privo delle previste autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari e strutturali. Situazione analoga quanto era accaduto già nel novembre 2018, in quel caso i chilogrammi di pietanze definite 'insudiciate', in un altro locale, erano poco più di 30.