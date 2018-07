Cronaca

Pompei - Colta da malore, muore in strada anziana donna

A nulla sono valsi i tentativi dei medici del 118 di rianimarla.

domenica 22 luglio 2018 - 09:57

pg da Notizie di Pompei

Colta da malore improvviso, muore in strada mentre passeggiava con sua figlia. E’ accaduto ieri sera in via Roma a Pompei, a pochi passi da Piazza Anfiteatro.



L’anziana signora, come detto, stava passeggiando con sua figlia quando, senza alcun preavviso riguardo a sintomi di malessere o altro, si è accasciata al suolo, probabilmente colpita da infarto. Immediata è scattata la richiesta di aiuto della figlia. In breve tempo un’ambulanza del 118 è giunta sul posto ed i medici le hanno immediatamente praticato un lungo massaggio cardiaco.

Ma, nonostante i ripetuti tentativi, l’anziana donna non ha mai più ripreso conoscenza.



Sul posto è stato quindi chiamato ad intervenire, per i rilievi del caso, il magistrato di turno presso il tribunale di Torre Annunziata. Solo a notte fonda la salma è stato quindi trasportata all’obitorio dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.



Una tragedia che ha sconvolto i familiari della donna che fino a qualche minuto prima del malore era tranquillamente a passeggio con la figlia.

