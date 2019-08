Cronaca

Pompei - Cade dal balcone, 18enne finisce in ospedale

E' accaduto questa mattina in via Fontanelle.

di sr venerdì 30 agosto 2019 - 09:32

Sfiorata la tragedia in via Fontanella sul territorio di Pompei. Una ragazza questa mattina è volata giù dal balcone al primo piano della sua abitazione, ferendosi in varie parti del corpo. Soccorsa dal 118, non dovrebbe essere in pericolo di vita.



E’ accaduto questa mattina, poco dopo le 6. La ragazza di 18 anni si sarebbe lanciata dal balcone situato al primo piano di un piccolo stabile di via Fontanelle, versante ricadente nella città di Pompei. I familiari, accortisi di quanto accaduto, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto in pochi minuti è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La 18enne avrebbe riportato fratture alle gambe ed escoriazioni in varie parti del corpo. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.



Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, la caduta dal balcone non dovrebbe essere accidentale. La ragazza, infatti, potrebbe essersi lanciata nel vuoto.