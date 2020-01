Cronaca

Pompei - Baby gang ancora in azione, dodicenne preso a pugni

E' successo ieri sera nei pressi del centro commerciale 'La Cartiera'.

di sr domenica 19 gennaio 2020 - 09:16

Immagine dal web non associata alla notizia

Nuova aggressione ai danni di minorenni nei pressi del centro commerciale ‘La Cartiera’. Il secondo in pochi giorni.



Un gruppo di dodicenni ieri sera è stato preso di mira da una banda di teppistelli che, per futili motivi, hanno preso a pugni un ragazzino procurandogli la fuoriuscita di sangue dal naso.



«Nuovo fatto increscioso stasera alla cartiera – racconta arrabbiata una donna - Stesso episodio della volta scorsa . I soliti cretini che prendono di mira un ragazzino e lo menano facendogli uscire il sangue dal naso. Mi chiedo i controlli dove stanno? Le telecamere? Quando vi muovete a prendere seri provvedimenti? È una vergogna».

Ed ancora. « C'era mia figlia. Il malcapitato era il fratellino dell'amica e lei è venuta a casa piangendo per lo spavento. E ciò che l'ha più scossa è che chiedevano aiuto e nessuno interveniva».



E’ quindi allarme sicurezza a Pompei dove simili episodi si ripetono da tempo in centro così come nei pressi del noto centro commerciale. Baby gang in azione e, per ora, impuniti seminano il panico tra i coetanei.

Pompei - Baby gang ancora in azione, dodicenne preso a pugni

Condividi Facebook Twitter