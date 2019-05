Cronaca

Pompei - Auchan ceduto a Conad, 900 posti di lavoro a rischio

Oltre all'ipermercato di Via Pontenuovo, sono compresi anche quelli di Giugliano, Mugnano e Nola. Daniele (Pd): «Siamo in allerta.»

di Davide Soccavo sabato 18 maggio 2019 - 12:50

Una lettera inviata ai lavori che potrebbe significare la chiusura definitiva di Auchan e la cessione dell'azienda. L'ipermercato ha annunciato la decisione di chiudere nella penisola sorrentina e nel vesuviano tutti punti vendita, che prossimamente verranno affidati alla Conad. Compresi i quattro più frequentati, quali Pompei, Giugliano, Mugnano e Nola presso il centro commerciale Vulcano Buono.



«Si parla di 46 ipermercati 230 supermercati per un totale di 20 mila lavoratori. -ha spiegato il consigliere regionale Gianluca Daniele ai colleghi del Roma-. Non siamo ancora certi del modo in cui il passaggio a Conad verrà gestito e per tale motivo ci sarà un confronto tra i sindacati e il Ministero dello Sviluppo Economico il 28 maggio.

Purtroppo in Campania siamo in allerta. Speriamo che non ci saranno delle ricadute occupazionali nella gestione del lavoro. Ma su questo ho già allertato gli assessori competenti, affinché ne discutano.



Ora circa 900 lavoratori temono per il proprio posto di lavoro. Inoltre, gli ipermercati dislocati in questi quattro punti avrebbero registrato il maggior numero di deficit al livello nazionale. Sarà il tema princilale che Filcams Cgil e Uiltucs Uil tratteranno durante un assemblea con gli addetti ai lavori collocati nella provincia di Napoli.