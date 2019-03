Cronaca

Pimonte - Lavori Pubblici ed Edilizia Privata, fiamme gialle negli uffici comunali

La procura di Torre Annunziata avrebbe aperto un'inchiesta a seguito di vari esposti anonimi.

domenica 10 marzo 2019 - 13:41

I finanzieri hanno bussato nei giorni scorsi alle porte del Comune per visionare ed acquisire alcuni atti relativi ai Lavori Pubblici ed Edilizia Privata. Le fiamme gialle stabiesi, agli ordini del comandante Salvatore Della Corte, si sono recate presso la sede istituzionale di piazza Roma su delega della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che avrebbe aperto un’inchiesta alla luce di vari esposti anonimi. Nessun particolare trapela dalle forze dell’ordine, anche per non creare delle eventuali ripercussioni all’indagine. Ad ogni modo, secondo quanto si apprende, gli atti richiesti ed acquisiti dai finanzieri sarebbero relativi ad alcune gare e lavori pubblici effettuati sul territorio comunale pimontese. L’obiettivo degli inquirenti sarebbe quello di capire se ci sono delle irregolarità nelle procedure, così come segnalato in alcune denunce anonime. Ovviamente tutto vive ancora una fase embrionale e, soltanto con il trascorrere delle settimane, la situazione diventerà più chiara.



In particolare, i finanzieri avrebbero parlato con il segretario comunale, prima di recarsi all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio Ragioneria.

Gli esposti sono finiti anche sul tavolo della Prefettura di Napoli. Non è la prima volta tuttavia che le fiamme gialle si recano nella casa comunale per acquisire atti e delibere prodotte dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Palummo. Già lo scorso anno, infatti, e negli anni precedenti, i rappresentanti delle forze dell’ordine acquisirono atti relativi a degli incarichi conferiti dall’ente. In quell’occasione, così come adesso, i vertici del gruppo Pimonte Libera (che rappresenta la maggioranza in un assise cittadina orfana dell’opposizione, dal momento che alle ultime elezioni amministrative del 2017 si presentò soltanto la lista di Palummo) si dichiarano tranquilli.



“Siamo assolutamente sereni – fanno sapere dal palazzo comunale – perché operiamo, come sempre, alla luce del sole. La visione degli atti rappresenta un atto dovuto, probabilmente alla luce di alcuni esposti. Ad ogni modo l’amministrazione ha agito nella massima e totale trasparenza, visto che tutti gli atti relativi a bandi e delibere sono disponibili sul sito istituzionale”.