Piano di Sorrento - Sabato 30 dicembre servizio sulla città in onda su RaiTre

Il tg itinerante parlerà di Piano di Sorrento. Con Rino Genovese e la troupe Rai in corso le riprese, dal mare alla montagna, con sindaco e principali attori dell'economia locale.

lunedì 25 dicembre 2017 - 20:56

Backstage TGR da marina di Cassano - Vincenzo Califano ph.

E' iniziata la settimana della svolta, come definita dal sindaco Vincenzo Iaccarino in merito alla lunga serie di riprese video che il Tg regionale sta ultimando in questi giorni a Piano. La città costiera al centro dell'attenzione del TgR in onda ogni giorno su RaiTre, con servizi che da oggi hanno iniziato a far luce sull'economia del posto e sulle sue eccellenze dal paesaggio alla gastronomia. Parola all'associazione commercianti che ha parlato oggi in coro ai microfoni del tg Campania, nella settimana natalizia che culminerà sabato 30 dicembre prossimo con diretta del Tg itinerante delle 14,00 dalla Marina di Cassano assieme ai maggiori attori dello sviluppo locale. Oltre al sindaco, avranno spazio in questi giorni esponenti del mondo gastronomico locale, ristoratori, produttori e imprenditori, associazioni e personalità del mondo cattolico.

Religione, tradizioni, paesaggio e, soprattutto, Villa Fondi... da dove è appena partita l'opera di rilancio generale che l'amministrazione Iaccarino sta mettendo a punto cogliendo l'esperienza del Natale come momento di spicco dell'arte presepiale ed occasione di sviluppo del polo museale affacciato sul mare. Cassano, il porto, la marina, i monti e le aziende agricole. Tutto ciò al centro delle riprese e delle interviste che Rino Genovese sta effettuando in queste ore ponendo l'attenzione sul territorio di Piano di Sorrento.

