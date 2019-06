Cronaca

Penisola sorrentina - Sorrento e Piano festeggiano la Bandiera blu 2019

Aalzabandiera nei lidi premiati dall'ambito riconoscimento per la qualità delle acque e per i servizi

di Vittoria Samaria domenica 30 giugno 2019 - 11:05

Piano di Sorrento e Sorrento vedono confermate le Bandiere Blu per il secondo anno consecutivo e festeggiano! A Sorrento la festa per la riconferma della Bandiera blu si è svolta a Marina Grande alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, del sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, dell’assessore all’Ambiente, Rachele Palomba e del presidente del Consiglio comunale Luigi Di Prisco.

Presenti alla cerimonia, che si è svolta presso i Bagni Sant’Anna, anche i presidenti di Gori, Penisola Verde e Parco Marino di Punta Campanella.

A Piano la cerimonia si è svolta venerdì, all'Antico Bagno Nettuno, alla presenza del sindaco dott. Vincenzo Iaccarino, del comandante della Capitaneria di porto Savarese e del dott. Sorbino di Arpac, l'Agenzia regionale della protezione ambiente Campania, che si occupa di verificare la qualità delle acque costiere campane e la balneabilità delle spiagge.



Istituita nel 1987, la Bandiera Blu è un premio internazionale che viene assegnato ogni anno in 48 Paesi, in Europa, Sudafrica, Nuova Zelanda, Canada e nei Caraibi secondo i criteri scelti dalla danese FEE, Foundation for Environmental Education, alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, certificando la qualità delle acque di balneazione e dei lidi.





“Tanto è stato fatto ma ancora tanto resta da fare- ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco, da sempre impegnato a Sorrento per l'ambiente, sul suo profilo Facebook -. Questa mattina durante la cerimonia il ricordo è balzato a quando ero bambino e allo stato della Marina di allora ed ancora a 4 anni fa, quando iniziammo a svolgere delle attività ambientali su tutto il territorio ma su Marina Grande in particolare. Oggi in compagnia del ministro Costa, dei corpi militari e di tanti amici amministratori comunali un altro passo importante è stato compiuto per la tutela della nostra terra”.