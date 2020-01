Cronaca

Penisola Sorrentina - Controlli nel weekend, carabinieri denunciano 38enne di Piano

E' stato trovato in possesso di droga. In tutto controllate 119 persone.

lunedì 20 gennaio 2020 - 16:20

Nel corso dell'ultimo weekend in penisola sorrentina i carabinieri sono stati impegnati nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli per il contrasto dell’illegalità diffusa.



I militari hanno infatti controllato 119 persone di cui 20 con precedenti di polizia e denunciato a piede libero un 38enne di Piano di Sorrento già noto alle forze dell’ordine perché trovato in possesso di 7 grammi di marijuana, di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento.





Stessa sorte per un 19enne isolano, beccato alla guida in stato di ebbrezza.

Penisola Sorrentina - Controlli nel weekend, carabinieri denunciano 38enne di Piano

Condividi Facebook Twitter