Meta - La spiaggia del Purgatorio di nuovo balneabile

Enterococchi ed escheria coli tornano nella normalità

di Vittoria Samaria sabato 18 maggio 2019 - 08:30

Buone notizie per la spiagge metesi dopo le ultime analisi sui prelievi effettuati due giorni fa dall'Arpac, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania.



La Spiaggia del Purgatorio, per la quale il sindaco Tito era stato costretto a dichiarare un divieto di balneazione a fine aprile a causa di una presenza oltre i limiti di batteri dell’escherichia coli (831 contro un massimo di 500), è tornata balneabile con una qualità dell'acqua "eccellente". Buoni i risultati anche per le acque di Scutolo e Stella Maris.

Ripristinata la normalità, gli operatori balneari tirano un sospiro di sollievo e possono restare tranquilli almeno fino a metà giugno, data prevista per i prossimi prelievi.





La buona notizia commentata anche dal sindaco Tito, in piena campagna elettorale, sul suo profilo Facebook, con un lapidario: “Bene così”.



Problemi invece per il tratto di mare tra Santa Maria del Toro e la spiaggia di Seiano, lungo la costa vicana. I campioni prelevati hanno evidenziato valori oltre la norma sia per quanto riguarda gli enterococchi intestinali (238 su un massimo di 200) che per l’escherichia coli (1013 su 500) e a breve dovrebbe scattare il divieto di balneazione da parte dell'amministrazione cittadina guidata dal sindaco Buonocore.