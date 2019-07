Cronaca

Meta di Sorrento - Spari contro la finestra di un'abitazione, paura per due anziani

Ancora sconosciuta l'identità del colpevole. A denunciare l'accaduto sui social, un cittadino metese, figlio della coppia.

di Davide Soccavo giovedì 18 luglio 2019 - 15:51

Un episodio agghiacciante e avvolto nel mistero. E' quanto accaduto all'interno di un'abitazione situata a Meta di Sorrento. Nel tardo pomeriggio di due giorni fa, due persone anziane, mentre erano impegnate a guardare la tv, hanno udito il suono di due forti spari. All'inizio credevano si fosse trattato di semplici pedardi che i ragazzi sono soliti far scoppiare per strada. E, invece, la scioccante scoperta: la finestra del bagno era stata perforata da due proiettili vaganti. Non se ne conosce l'esatta dinamica, né tanto meno chi fosse il responsabile di tale "bravata", ma a denunciare l'accaduto sui social è stato un cittadino metese, figlio della coppia.



«Queste foto sono quelle della finestra del bagno dei miei anziani genitori, 2 sere fa alle 19,30 circa mentre erano tranquilli in casa a vedere la TV in salone sentono due forti botti, ma pensano ovviamente che siano due petardi sparati da qualche ragazzino nei giardinetti, invece dopo meno di 10 minuti mia mamma va in bagno e trova questa sorpresa.

... Erano stati sparati nella finestra due colpi di fucile presumo, perché non capisco niente di armi caricato a piombino, ritrovati poi sul pavimento, immaginate se fosse andata 10 minuti prima, noi abbiamo fatto denuncia ovviamente, perché nonostante credo sia stata una bravata di qualche ragazzino voglio far notare che poteva provocare addirittura la morte di due persone anziane.»