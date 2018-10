Meta - Anastasio ai bootcamp di X- Factor 12 incanta tutti. Non ce la fa lo stabiese Mercogliano

Cronaca

Erano due i campani arrivati ai bootcamp di X- Factor 12, entrambi affidati a Mara Maionchi, ma solo uno è stato promosso dalla giudice degli Under uomini.

di Vittoria Samaria venerdì 12 ottobre 2018 - 21:34

Avevano incantato entrambi alle auditions per l' interpretazione intensa dei loro brani: un inedito per il rapper Marco Anastasio, in arte Anastasio, dal titolo " La fine del mondo" e il bellissimo brano " Napule è" di Pino Daniele, capolavoro della musica italiana per Riccardo Mercogliano, sedicenne di Castellammare di Stabia.



Ieri purtroppo Riccardo non ha convinto la sua mentore con l' interpretazione di "Budapest" di George Ezra non riuscendo ad accapararsi una sedia anche se erano quasi tutte libere. La Maionchi, pur riconoscendone il timbro bello e particolare, lo ha trovato ancora acerbo per affrontare un programma live e lo ha incitato a continuare il suo percorso artistico, studiando e preparandosi meglio.



Nonostante la scelta difficile e il completo stravolgimento del brano "Generale" di De Gregori, Anastasio ha convinto tutti i giudici, ed è andato agli home visit, dove lo attende l' ultimo step dei casting.



Intensa la sua interpretazione, che ha commosso e ha lasciato senza parole anche la Maionchi, solitamente molto critica quando si toccano testi o melodie che hanno fatto la storia della musica italiana.



Ecco il testo integrale rappato da Anastasio a cui auguriamo i live, naturalmente!



Testo

Generale dalla radiolina

la sento urlare ordine disciplina

ma lo sa che dove lei è seduto

nessuno chiede aiuto

e non c’è una sola mina

e i generali secondo la leva ?

e c’hann sangue freddo come rettili

ma sono io che striscio fra le sterpaglie

e guardo da vicino

come fischiano i proiettili

e dietro la collina sapessi

fa così freddo che congeleresti

e c’è una musica di colpi di fucile

urla di ragazzi e giorni andati persi

di vetri andati in pezzi.

Contadina

questo ballo tu non lo concederesti a me,

ho l’uniforme diversa dai tuoi fratelli

partiti già da un anno ma che non torneranno.

Diversa è l’ambizione

uguali fardelli e quelli che

ti dicono che t’odio ma che ne sanno

ma che ne sanno loro?

E la cosa più tremenda della guerra

è che è bella anche se muoiono a milioni

con i padri 7 metri sottoterra

e con i figli che ci fanno le canzoni.

Generale quanto tempo che è passato

ma quando ci ripenso ancora piango

ho ancora in bocca quel sapore di bruciato,

ricordo amici con la faccia in giù nel fango

e un treno che partiva pieno e che tornava vuoto.

La mattina tremo quando dormo poco,

sogno un cielo nero da cui piove fuoco,

e un filo spinato che mi avvolge piano

e mi blocca mi lacera mi entra in bocca

mi soffoca e l’aria è tossica

come quando cadeva una bomba e aspettavo la prossima

e la prossima e la prossima e la prossima

e una contadina smorta aspetta alla porta come una bambina

i fratelli partiti di prima mattina diretti alla collina.

E dietro la collina

gracchiava una radiolina in un giorno d’aprile

ma io già avevo gettato il fucile,

già avevo gettato il fucile.

