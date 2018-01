Cronaca

Lotteria Italia, la Dea Bendata bacia Sorrento, Torre Annunziata e Pompei

A Sorrento e Torre Annunziata i fortunati possessori dei biglietti vincenti hanno portato a casa 50mila euro, a Pompei il premio vale 20mila euro.

di Mauro De Riso domenica 7 gennaio 2018 - 16:05

Sorrento, Torre Annunziata e Pompei baciate dalla Dea Bendata. Tre premi della Lotteria Italia fanno riferimento a biglietti venduti nei tre Comuni, in cui i fortunati hanno incassato somme che variano tra 20mila euro (premio di terza categoria) e 50mila euro (premio di seconda categoria). A Sorrento e Torre Annunziata, in particolare, hanno portato a casa 50mila euro i possessori dei biglietti G133761 (Sorrento) e A466628 (Torre Annunziata), estratti tra i 50 fortunati di tutta Italia. Gioisce anche Pompei con una vincita da 20mila euro, associata al biglietto S190438, sorteggiato tra i 150 che riceveranno il premio di terza categoria.

La fortuna, in ogni caso, ha coinvolto diversi comuni della Campania, che ancora una volta ottiene un buon risultato in termini di vincite, anche se non è coinvolta tra i primi 5 premi assegnati per la Lotteria Italia. Il primo premio è andato ad Anagni, in provincia di Frosinone, ma Sorrento, Torre Annunziata e Pompei si godono ugualmente la loro ribalta.

