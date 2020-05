Cronaca

Lettere - Le mascherine della Regione consegnate porta a porta

Molte abitazioni sprovviste di cassette postali e citofoni.

venerdì 1 maggio 2020 - 09:21

Ieri pomeriggio, presso la sede comunale della protezione civile, è iniziata la consegna delle mascherine regionali. A Lettere la consegna delle mascherine è stata organizzata in modo da evitare assembramenti assicurando la distanza fra le persone, il tutto sotto il coordinamento del coordinatore Gragnaniello Gaetano e il vice Sorrentino Salvatore.



La consegna si è svolta in base alla prima lettera del cognome del nucleo familiare poiché, da un controllo effettuato qualche giorno fa, in concomitanza con la Polizia locale, si è potuto evincere che sarebbe stata complessa la consegna porta a porta anche perchè molte abitazioni sono sprovviste di cassette postali e citofoni.





«Il grande lavoro svolto dai volontari - dice Sorrentino – è stato principalmente volto affinchè tutto si svolgesse al meglio. La consegna continuerà nei prossimo giorni, anche oggi è prevista la consegna, sia mattina che pomeriggio, anche essendo una giornata festiva».

Lettere - Le mascherine della Regione consegnate porta a porta

Condividi Facebook Twitter