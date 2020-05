Cronaca

Lettere - Domani al via la consegna delle mascherine per i bambini

La consegna avrà inizio domani presso la sede della protezione civile.

di sr venerdì 8 maggio 2020 - 22:02

Dopo una riunione operativa da parte dei volontari della protezione civile, coordinati dal coordinatore Gragnaniello Gaetano e il vice Sorrentino Salvatore, è stato stabilito che la consegna delle mascherine della regione Campania destinate ai bambini dai 4 ai 16 anni sarà effettuata allo stesso modo di quelle degli adulti, ossia presso la sede operativa della protezione civile in ordine alfabetico.



«È stata presa questa decisione dopo aver visto che la consegna delle mascherine per gli adulti è stata gestita in ottimo modo - dice Sorrentino - La consegna avrà inizio domani presso la sede della protezione civile e nei giorni a seguire.

Abbiamo deciso di effettuare la consegna allo stesso modo di quelle per gli adulti poiché così facendo si evita che le mascherine possano essere rubate. La decisione è stata presa dopo una riunione svolta alla presenza del primo cittadino, l’avvocato Sebastiano Giordano, che sin dal Primo giorno è al fianco dei volontari».

