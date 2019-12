Juve Stabia - Caserta: Â«I moduli sono relativi. Ãˆ l'atteggiamento che contaÂ»

Juve Stabia

Così ha esordito nel dopo gara il tecnico delle vespe commentando la vittoria netta della Juve Stabia sul Venezia.

di Delia Starace sabato 21 dicembre 2019 - 18:10

«I moduli sono relativi. È l'atteggiamento che conta». Così ha esordito nel dopo gara il tecnico delle vespe Fabio Caserta commentando la vittoria netta della Juve Stabia sul Venezia.



«I ragazzi hanno interpretato questo assetto alla grande - ha spiegato Caserta - Abbiamo fatto fatica ad attaccare la profondità nelle scorse partite. Due attaccanti r un trequartista possono essere un arma in più per noi. I miei giocatori mi permettono di cambiare. La gara può dare tante altre soluzioni, ma si valutano al momento. La squadra ha saputo soffrire. Ci può stare l'errore tecnico, tattico, ma si può sopperire solo insieme. Tutto dipende dagli allenamenti. Voglio citare Boateng, che ha giocato poco. Non è facile entrare e dare un contributo cosi. Ha fatto una grande partita. La squadra ha dato tutto. Da Fazio ad Izco, ragazzi disponibili pronti al sacrificio. Voglio che si allenino al massimo. Addae non è un giocare che scopriamo ora. Tanti calciatore, quando si cambiano le abitudini, bisogna dargli tempo. Ha avuto delle difficoltà, ma ora sta venendo fuori. Anche dal punto di vista fisico, la presenta l'ha fa sentire. Non gli si chiede il tiro a giro, ma è un giocatore che può darci una mano.

Sono contento anche per Bifulco che ha trovato il goal. Il calcio è un lavoro, bisogna essere interpretato nel modo giusto. C'è gente che ha vinto tanto, ma che arriva al campo per migliorare. Lo devono fare anche i nostri ragazzi, soprattutto i giovani, se vogliono dire qualcosa in questo mondo. Con me questo bisogna capirlo. Se no non si gioca. Forte? È un giocatore è determinate, ma senza l'aiuto dei compagni, non può esserlo. Bisogna mettere Forte nelle condizioni di fare quello che fa. La maggior parte dei problemi derivano dal campo. Chi di dovere deve aggiustare il manto erboso. La maggior parte degli infortuni sono dovuto a questo. Durante la settimana a volte è duro, bisogna curarlo. Una squadra di serie B non può avere questa difficoltà. Gli infortuni fanno parte del mestiere. Spero di recuperare più giocatori possibile li, di lavorare bene. Vorrei lasciarli liberi domani. Abbiamo speso tanto. Un allenamento non cambia nulla. C'è poco tempo, ma faremo di tutto per fare una grande partita. Nel calcio contano le motivazioni. La differenza fa la testa. Anche sulla stanchezza» ha concluso il tecnico.

