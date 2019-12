Cronaca

Gragnano - Vento forte, albero crolla sulla carreggiata. Sfiorata la tragedia

E' successo nel tardo pomeriggio nella zona di Sigliano.

di sr venerdì 13 dicembre 2019 - 22:37

L'albero caduto il mese scorso

Albero crolla a Sigliano, sfiorata la tragedia. E’ successo questa sera alle 19.30 circa quando diverse auto stavano transitando sulla statale che collega Castellammare a Pimonte ed Agerola.



Il forte vento che ha sferzato la Campania in queste ore ha causato danni anche a Gragnano. Un albero si è abbattuto sulla strada proprio davanti a due auto che marciavano su entrambe le corsie.



«È crollato un albero a Sigliano davanti ai miei occhi mentre ero in auto» ha commentato sui social un uomo. «Sono ancora scioccata – racconta una donna - Me lo sono vista davanti.

Io venivo da Castellammare sulla statale e avevo iniziato la manovra di svolta per imboccare la strada a sinistra che porta a Gragnano centro. Un nano secondo ed è crollato davanti a me».



Come detto, fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto, allertati dagli stessi automobilisti, sono giunti gli agenti della polizia municipale che hanno transennato la zona in attesa dei mezzi per la rimozione del tronco.



Il mese scorso, sempre a Gragnano, per il forte vento un albero cadde nei pressi della chiesa di Sant'Eustacchio. Anche in quella occasione per fortuna non si registrarono feriti.

Gragnano - Vento forte, albero crolla sulla carreggiata. Sfiorata la tragedia

Condividi Facebook Twitter