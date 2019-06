Cronaca

Gragnano - Trova bancomat e lo usa, operaio denunciato per furto

L'uomo era riscito ad effettuare tre prelievi prima di essere fermato dai carabinieri.

Trova una carta bancomat, sul retro è scritto il pin. La usa per ben tre volte prima di essere fermato dai carabinieri e denunciato per furto. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi a Gragnano con protagonista un operaio di Casola di Napoli.



L’uomo, avrebbe raccontato ai militari, mentre percorreva a piedi via Vittorio Veneto, ha notato una carta bancomat a terra. L’ha raccolta e si è accorto che dietro era riportato un numero a 5 cifre. Ha quindi pensato di provare a vedere se quel numero fosse proprio il pin. Si è per questo recato presso un ATM di una banca nei paraggi ed ha effettuato un prelievo.

Visto che la cosa aveva funzionato ci ha riprovato il giorno dopo ed il giorno dopo ancora. Nel frattempo, il titolare della carta, accortosi di aver smarrito il bancomat e dei prelievi effettuati sul suo conto corrente, ha sporto denuncia ai carabinieri. I militari dell’arma hanno così immediatamente avviato le indagini chiedendo agli istituti di credito dove erano stati effettuati i prelievi di visionare le registrazioni delle telecamere di sicurezza poste proprio sugli ATM. Ed è così che è stato possibili risalire all’uomo che è stato quindi denunciato per furto.