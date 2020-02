Cronaca

Gragnano - Tir danneggia rotatoria in Via Castellammare, identificato il colpevole

Il camionista con una manovra azzardata ha distrutto una buona parte del massetto che conteneva le piantine.

di Davide Soccavo venerdì 14 febbraio 2020 - 13:16

Ore contate per il colpevole protagonista dell’episodio di qualche giorno fa. La rotatoria realizzata all’incrocio tra via Castellammare e la statale 366 a Gragnano è stata danneggiata dopo due mesi dalla realizzazione.



Non sono ovviamente mancate le polemiche dei cittadini in merito all’accaduto, ma grazie all’intervento dei vigili urbani si è riusciti in poco tempo a risalire all’identità del colpevole: si tratta di un camionista, che trasportava pasta, proveniente da Reggio Calabria.



Che sia stato la fretta o la stanchezza per il viaggio, l’uomo con una manovra azzardata ha distrutto una buona parte del massetto che conteneva le piantine.

In seguito alle incessanti richieste dei cittadini, le indagini sono andate a buon fine.



Stando ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, il camionista avrebbe tentato invano un sorpasso e nel tentativo di superare l’auto è andato finire sulla fontana e grazie a una frenata di fortuna ha persino evitato il peggio. Grazie agli apparecchi elettronici sono stati catturati tutti gli attimi prima dell’incidente.



Pertanto, è già stato compilato un verbale presso il comando della municipale e, una volta fatti i dovuti accertamenti, una fattura verrà inviata al colpevole per coprire le spese necessarie alla ricostruzione dell’opera.





Gragnano - Tir danneggia rotatoria in Via Castellammare, identificato il colpevole

Condividi Facebook Twitter