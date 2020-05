Cronaca

Gragnano - Terrore nella notte, ucciso a colpi di coltello un 16enne

Non si esclude nessuna ipotesi. Il giovane è stato ritrovato in via Vittorio Veneto

lunedì 25 maggio 2020 - 09:43

16enne di Gragnano, N.D., ucciso a colpi di coltello nella notte. È quanto successo nella notte a Gragnano, in via Vittorio Veneto, dove forse al termine di una lite, un giovanissimo è stato colpito mortalmente. In gravi condizioni, invece, un suo amico (17enne) che è stato ricoverato al San Leonardo dove si sta tentando di salvargli la vita.

Sul caso indagano le forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire quanto successo nella notte e cosa abbia spinto gli aggressori ad accoltellare i due ragazzi. Una lite finita male o gli aggressori si sono mossi per uccidere? Al momento non si esclude nessuna ipotesi e si indaga sul passato dei due giovani oltre che delle rispettive famiglie.

