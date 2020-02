Cronaca

Gragnano - Successo per il convegno 'La riforma della Prescrizione'

Non solo per l'intervento degli addetti ai lavori ma anche per la presenza di molti cittadini.

giovedì 13 febbraio 2020 - 13:27

Grande interesse per il convegno di ieri sul tema della riforma della prescrizione, non solo per l'intervento degli addetti ai lavori ma anche per la presenza di molti cittadini.



I relatori, appartenenti al mondo accademico, dell'avvocatura e della politica, hanno illustrato il disegno di legge sulla riforma della prescrizione. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Paolo Cimmino, il convegno, organizzato dall’avvocato Assunta Cacciapuoti, ha visto l'intervento dell’avv Mario Afeltra, che ha sottolineato l’importanza di questo istituto che garantisce i principi fondamentali costituzionali, visto che dalle statistiche emerge che ogni giorno 1 cittadino su 3 viene condannato ingiustamente.





L'onorevole Catello Vitiello ha rimarcato che nel 60% dei processi il reato si prescrive durante le indagini preliminari. Il professore Erik Furno ha aggiuto che il 75% dei reati viene prescritto durante il primo grado di giudizio.



La dott.ssa Barbara Preziosi, coordinatrice provinciale di ITALIAVIVA, ha sottolineato l'importanza della battaglia politica legata all'istituto della prescrizione. Dalla discussione,dunque, è emerso che sarebbe opportuno ed indispensabile ridurre i tempi del processo penale piuttosto che eliminare la prescrizione.

