Gragnano - Studenti del Don Milani contro la dirigenza scolastica

Ieri manifestazione studentesca per le vie della città.

sabato 12 ottobre 2019 - 15:44

Studenti del Don Milani contro la dirigenza scolastica. Per questo, ieri mattia, hanno manifestato lungo le strade della città. Pomo della discordia due decisioni intraprese dal dirigente scolastico Francesco Fuschillo relativamente ai corsi di orientamento, necessari per sostenere i liceali nella scelta universitaria.



In base al nuovo regolamento, infatti, gli alunni che intendono seguire questi corsi non sono giustificati ad assentarsi alle lezioni e, per questo motivo, dovranno presentare regolare giustifica a scuola (firmata da un genitore se non maggiorenne). Ma non è tutto. A scatenare la protesta è stata anche la decisione, presa nei giorni scorsi, di vietare l’utilizzo delle macchinette con bibite e snack fino alle 10.

30 del mattino. “Siamo l’unico istituto a dover convivere con regole bizzarre – affermano alcuni studenti – I corsi di orientamento si svolgono in tutti gli istituti superiori senza nessuna difficoltà e senza dover essere giustificati per l’assenza. Ci opponiamo alle decisioni prese in maniera arbitraria, lesive dei diritti degli studenti”. Dal suo canto, il dirigente scolastico non è voluto intervenire direttamente sulla questione, ribadendo che “le regole vanno rispettate a scuola anche quando non sono condivise”.

