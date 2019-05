Cronaca

Gragnano - Rubate le ruote di un'auto parcheggiata in Via Vittorio Veneto

Un episodio che ha dell'assurdo, nonché una brutta e inaspettata sorpresa per il proprietario del veicolo. Tutta la rabbia e l'incredulità dei cittadini sui social: «Vergogna.»

di Davide Soccavo giovedì 23 maggio 2019 - 16:11

(Foto Facebook - SOS Gragnano)

Un episodio che ha dell'assurdo, nonché una brutta e inaspettata sorpresa per il proprietario di un'auto. Quest'ultimo, infatti, una volta giunto in Via Vittorio Veneto dove l'aveva parcheggiata, ha trovato il proprio veicolo senza le ruote situate al lato sinistro della macchina.



E' evidente che possa essersi trattarsi di un furto. L'unico dilemma, che lascia ancora più increduli e indignati sia il proprietario che i cittadini, è come sia stato possibile che gli artefici di tale scherzo abbiano agito in pieno centro indisturbati e senza che nessuno se ne accorgesse in tempo.





«Un paese che giorno dopo giorno va sempre più al degrado... Amministrazioni obsolete, manutenzioni di manto stradale obsolete, scarsa illuminazione, ed ora anche i ladri di pneumatici.» si lamentano i cittadini sui social. Ora spetterà alle forze dell'ordine indagare sull'accaduto, usufruendo delle telecamere di videosorveglianza per risalire alle identità dei colpevoli.