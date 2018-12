Cronaca

Gragnano - Presentato il cartellone di eventi natalizi: ecco tutti gli appuntamenti

Domani al via gli eventi che termineranno il prossimo 6 gennaio

di Ciro Serrapica mercoledì 5 dicembre 2018 - 21:28

E' stato presentato il cartellone natalizio "Natale è Gragnano, insieme ogni giorno" che racchiude tutti gli eventi organizati nella città della pasta. Associazioni, scuole, comitati e parrocchie hanno ideato queste manifestazioni per far respirare ai gragnanesi aria di festa e clima natalizio. Ci saranno di fatto 30 giorni di intrattenimento per grandi e piccini. La programmazione inizierà il 6 dicembre e continuerà per tutto il periodo natalizio fino alla chiusura del 6 gennaio. L'esordio ci sarà con "A scuola con Babbo Natale" che si terrà presso via Viviani e via Cappella della Guardia. Successivamente sempre in giornata, ci sarà l'inaugurazione della mostra di pittura "E lenzuol a voce ra gent"; in più nella chiesa di Santa Maria Nives a Piazza San Leone ci saranno autori lirici a deliziare il palato delle tante persone che accorerranno. Il 7 dicembre ci sarà "A scuola con Babbo Natale" Istituto Comprensivo Gragnano presso via Castellammare mentre alle ore 16:00 ci sarà animazione palloncini e tanto divertimento, al Parco Imperiale.



L'8 dicembre "Chiese aperte" tutta la giornata. Inoltre, alle 17:00 ci sarà l'inaugurazione dello storico presepe di Gragnano. Il 10 dicembre si replica con "A scuola con Babbo Natale" presso via Vittorio Veneto e l'11 in via Lama. Il 12 dicembre è prevista l'inaugurazione "Rassegna natalizia collettiva di pittura scultura presepi in contemporanea concerto lunarmonica".

Grande attesa invece per la "Notte bianca" in programma il 15 dicembre. "A scuola con Babbo Natale" presso Aurano invece il 17 dicembre; due giorni più tardi il concerto - preghiera "Cantando Verso Natale" presso la parrocchia Sant'Agnello Abate. Il 20 dicembre spettacolo natalizio presso chiesa Maria Santissima del Carmine. Il 21 dicembre animazione palloncini ad Aurano e concerto di Natale con Orchestra giovanile col coro del Corpus Domini.



Il 22 dicembre "Aspettando il Natale" in Piazza Aubry dalle ore 10:00 alle ore 14:00: l'associazione Giovani Santa Caterina, con il patrocinio del comune di Gragnano, presentano un concerto lunarmonica. Il 23 dicembre "Natale in favola" in via Roma con "Babbo Natale & Company On the road". Il 24 dicembre animazione in via Giuseppe Raffaeli. Il 26 dicembre inaugurazione presepe vivente Contrada Caprile che resterà fino alla chiusura della manifestazione. Il 27 dicembre si terrà la "tombolata scostumata", presso chiesa dell'Assunta di Castello, in successione ci sarà la la proiezione del film "Lo Sgarro ".



Dal 2 gennaio presente un nuovo presepe vivente che sarà allestito presso la parrocchia Corpus Domini. Il 5 gennaio arriva invece la befana Piazza Guglielmo Marconi. Il 6 gennaio presepe vivente Contrada Caprile, parrocchia San Leone con il patrocinio di Gragnano ci sarà concerto lirico.