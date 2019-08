Cronaca

Gragnano - Picchia la moglie davanti ai figli per i soldi della droga, in galera marito violento

Ricostruiti diversi episodi di violenza consumatasi all'interno delle mura domestiche e presso l'abitazione della famiglia.

di Francesco De Sio domenica 25 agosto 2019 - 19:41

Orrore sui monti Lattari, dove oggi i carabinieri della stazione di Lettere hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato.



Questa mattina a Gragnano i militari sono entrati in azione in virtù di un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica nei confronti di un indagato - con precedenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e armi - ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali ai danni della moglie convivente.



L'indagine, coordinata dai pm oplontini e condotta dai carabinieri di Lettere mediante la scrupolosa escussione della vittima e l'acquisizione di referti medici e testimonianze a riscontro, ha consentito di accertare le responsabilità del soggetto in questione. Secondo la versione degli inquirenti, l'uomo avrebbe infatti maltrattato la coniuge con atti lesivi della sua integrità fisica e morale, attraverso condotte perduranti nel tempo che l'avrebbero costretta ad abbandonare più volte il tetto coniugale di Gragnano e a rifugiarsi a Lettere dalla famiglia d'origine.





Ricostruiti inoltre diversi episodi di violenza consumatasi all'interno delle mura domestiche e presso l'abitazione della famiglia. Nel corso di uno di questi scatti d'ira, la donna sarebbe addirittura stata afferrata per il collo e solo un momento di distrazione del marito le avrebbe permesso di divincolarsi per recarsi in caserma a denunciare l'accaduto. Il più delle volte le violenze, pare legate anche all'ottenimento di denaro per la droga, si sarebbero consumate alla presenza dei due figli minori della coppia. L'indagato si trova ora rinchiuso a Poggioreale.