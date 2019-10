Cronaca

Gragnano - Parco Imperiale, vegetazione non tagliata e pericolo inondazione

Allo stesso tempo sono diverse anche le segnalazioni per la mancata pulizia delle caditoie.

di Gennaro Esposito domenica 27 ottobre 2019 - 07:16

Vegetazione non tagliata e pericolo inondazione all'arrivo dei primi temporali autunnali. È quanto accade al Parco Imperiale dove un corso d'acqua è stato ormai da tempo ricoperto dalla vegetazione in quanto gli organi proposti non hanno mai programmato una pulizia. Ed è così che sale l'allerta dei cittadini che quindi chiedono alle istituzioni un pronto intervento per evitare che le prime piogge possono poi trasformarsi in tragedia. Se venissero tagliate tutte le piante e gli arbusti che al momento sono presenti nel corso d'acqua, le acque torrenziali potrebbero scivolare tranquillamente per il canale e raggiungere poi le valvole di sfogo.

Con la presenza della vegetazione invece tutto si blocca rendendo difficoltoso il cammino dell'acqua e con il rischio di provocare possibili disagi a tutta la popolazione che si trova in quella zona. Allo stesso tempo sono diverse anche le segnalazioni per la mancata pulizia delle caditoie. In diverse zone della città quest'ultime non sono state pulite e si rischia di fare i conti con i gli allagamenti nel momento in cui le condizioni meteo dovessero peggiorare e garantire diversi giorni di pioggia all'intera città.

