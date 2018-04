Cronaca

Gragnano - Niente energia elettrica: domani chiuse scuole e biblioteca

Vista la sospensione elettrica da parte dell'Enel, il Sindaco ha ordinato la chiusura dei plessi scolastici e della biblioteca comunale.

di Maria Felice Ferrara martedì 3 aprile 2018 - 14:58

Si allunga ancora di una giornata lo stop delle attività didattiche per gli studenti gragnanesi. Il 1° Circolo Didattico “Giuseppe Ungaretti” e il suo “Plesso Montessori” in Via Volta, la Scuola secondaria di 1° “Renato Fucini”, l'Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” con la relativa succursale in Via Santa Croce e l' I.P.I.A “Enzo Ferrari”, infatti, resteranno chiusi anche domani, mercoledi 4 Aprile 2018, giorno in cui era previsto per tutte le scuole di ogni ordine e grado il rientro dalle festività pasquali.



Lo ha disposto con un'apposita ordinanza il Sindaco di Gragnano, Paolo Cimmino, a causa dell'interruzione di energia elettrica da parte dell'Enel che, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, interesserà Via Quarantola, Via Volta e Via Santa Croce.

Inoltre, considerato che nelle strade su indicate è ubicata anche la Biblioteca Comunale, per la salvaguardia dei tanti studenti quotidianamente presenti nella struttura, è stata disposta la chiusura anche di quest'ultima.

