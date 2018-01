Cronaca

Gragnano - Muore donna di 51 anni dopo essersi accasciata al suolo

La donna avrebbe avuto un malore improvviso, mentre camminava sul marciapiede. Inutile l'intervento del pronto soccorso.

di Davide Soccavo venerdì 19 gennaio 2018 - 20:36

Attimi di preoccupazione e di paura, in quella che si è sfortunatamente trasformata in tragedia. Questo pomeriggio nei pressi di via Castellammare a Gragnano C. G., 51 anni, è morta verso le 14 in seguito ad un malore, avvertito improvvisamente mentre camminava sul marciapiede, probabilmente dopo aver terminato la spesa al supermercato. Ancora da verificare le cause del decesso. Secondo i presenti, la donna, che risiedeva nei pressi di via Vittorio Veneto ed era molto nota ad alcuni commercianti della zona, si è improvvisamente accasciata al suolo, sbattendo con il volto a terra.

Immediate le segnalazioni al 118 e dopo 15 minuti circa un’ambulanza è giunta sul posto con il personale medico. Tuttavia, inutili sono stati gli interventi degli operatori, poiché, nonostante le numerose manovre di rianimazione, il cuore della donna aveva già cessato di battere. Sul luogo del decesso sono anche giunti i carabinieri per constatare le dinamiche relative al caso.

Gli ultimi articoli di Cronaca