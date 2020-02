Cronaca

Gragnano - Maschere e gadget privi di marchio CE, sequestrati oltre 300mila articoli

Scattata nel fine settamana l'operazione 'Carnevale sicuro': controllati 39 servizi commerciali e denunciate ben 15 persone.

domenica 16 febbraio 2020 - 12:23

Oltre 300mila articoli sequestrati e 15 persone denunciate tra Gragnano, Sorrento e i comuni vesuviani. E’ il bilancio dell’operazione “Carnevale sicuro”, scattata nel fine settimana nel Napoletano ad opera del comando provinciale della guardia di finanza. L’attività d’indagine si è concentrata soprattutto su Gragnano e Sorrento, dove sono stati sequestrati diversi oggetti privi di marchio CE e di ogni altra indicazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria.

In particolare, in tutti i comuni interessati all’operazione sono stati controllati 39 esercizi commerciali, anche ambulanti, che hanno permesso alle Fiamme Gialle di sequestrare maschere, costumi, giocattoli, gadget, cosmetici, cover ed accessori per cellulari, dispositivi informatici ed elettronici. Oltre a Gragnano e Sorrento, i controlli hanno interessato anche i comuni di Napoli, Cardito, Frattamaggiore e Volla.

