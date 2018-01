Cronaca

Gragnano - La Dea Bendata fa tappa al bar Varlese, vinti 22mila euro con un 5 al Superenalotto

Il jackpot, intanto, sale a 85,4 milioni di euro. L'ultimo 6 in Campania risale al 30 dicembre 2014, quando il “Bar Fontana” in Piazza Matteotti fu teatro di una clamorosa vincita di ben 18 milioni

martedì 16 gennaio 2018 - 20:35

La Dea Bendata bacia Gragnano. Un fortunato scommettitore ha centrato il 5 al Superenalotto, portando a casa un premio da 21.903 euro. La combinazione vincente è stata realizzata con una schedina giocata al Bar Varlese di via Madonna delle Grazie. Il jackpot, intanto, sale a 85,4 milioni di euro ed è attualmente il premio in palio più ricco del mondo. L'ultimo 6 in Campania risale al 30 dicembre 2014, quando il “Bar Fontana” in Piazza Matteotti fu teatro di una clamorosa vincita di ben 18 milioni da parte di un fortunato individuo che ha giocato due colonne identiche da 50 centesimi l'una sulla stessa schedina, realizzando due 6 e lasciando di stucco l'intera città per l'ammontare del premio e soprattutto per la strana modalità della giocata.

Gli ultimi articoli di Cronaca