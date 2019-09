Cronaca

Gragnano - Inizia la scuola, ma quanti disagi

Erbacce e rifiuti sui marciapiedi. E a Castellammare la situazione è pressochè simile.

di sr mercoledì 11 settembre 2019 - 09:39

Primo giorno di scuola per gli studenti campani e primi disagi. A Gragnano, in particolare, questa mattina molti genitori si sono lamentati per le scarse condizioni igieniche in cui si trovano strade e marciapiedi delle zone nei pressi delle scuole.



«Possibile che per accompagnare la bambina a scuola devo camminare per strada perché i marciapiedi sono impraticabili? Vergogna !!» scrive sui social una mamma residente al Parco Imperiale.



Un commento che accompagna una foto scattata dalla donna per documentare lo stato di degrado del marciapiede. Erbacce e rifiuti abbandonati lungo il percorso che porta alla vicina scuola.



Una situazione che, purtroppo, non è l’unica, e non solo a Gragnano.

Anche a Castellammare di Stabia si vive la stessa situazione in diverse zone della città. In centro come in periferia. Nei giorni scorsi i residenti di via Silio Italico si erano lamentati per i rifiuti abbandonati proprio sotto l’istituto Plinio Seniore. Qui il Comune era intervenuto con immediatezza per rendere il luogo decoroso per accogliere gli alunni. Ma nemmeno 24 ore dopo la situazione era ritornata come prima: cibo per cani abbandonato a terra e moto parcheggiate proprio davanti l’ingresso della scuola.



Insomma, se da un lato le istituzioni non fanno molto per garantire sicurezza ed igiene nelle strade, i cittadini ci mettono del loro per complicare la situazione.

Gragnano - Inizia la scuola, ma quanti disagi

Condividi Facebook Twitter