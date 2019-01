Cronaca

Gragnano - Incidente sulla ex statale 'Agerolina'. Feriti due ragazzi

Coinvolte tre vetture. Protesta degli automobilisti per il cattivo stato del manto stradale.

di sr lunedì 28 gennaio 2019 - 08:38

Spaventoso incidente ieri pomeriggio sulla statale provinciale 366 ex “Agerolina”. Tre auto si sono scontrate riportando ingenti danni. Feriti due ragazzi che viaggiavano sulle vetture coinvolte. Sul posto, oltre a due ambulanze, anche una pattuglia dei carabinieri.



Ancora incerte le case che hanno generato il terribile incidente sul quale stanno indagando i carabinieri della locale stazione. I militari, giunti sul posto poco dopo l’impatto, hanno ascoltato anche alcuni passanti per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Un ragazzo è stato trasportato al vicino ospedale San Leonardo in quanto, a seguito dell’impatto, lamentava dolori alle gambe. Ferita un’altra ragazze, prontamente assistita dai medici del 118 intervenuti.



Proprio sulla stata ex “Agerolina” si erano accessi negli ultimi giorni i riflettori per il cattivo stato del manto stradale.

Ormai i rattoppi non bastano più e le piogge degli ultimi giorni hanno creato nuove e pericolose voragini. L'arteria è molto frequentata, anche perché si tratta della principale strada di congiunzione tra l'area stabiese e la costiera amalfitana. E così alcuni automobilisti, preoccupati da una situazione in continuo peggioramento, hanno rilanciato l’allarme, rivolgendosi agli amministratori locali. Amministratori che dovrebbero portare le istanze direttamente alla Città Metropolitana (ente sotto la cui giurisdizione ricade la 366). Un disagio che avvertono anche i numerosi commercianti agerolesi che, alle prime luci dell'alba, percorrono la provinciale sul territorio di Pimonte e Gragnano per recarsi semplicemente ai mercati della frutta dell'agro-nocerino-sarnese, oppure per rifornire di fior di latte, taralli e altre specialità del territorio i negozi di Napoli e provincia.