Gragnano - Halloween, lancio di uova, mele e arance contro auto e passanti, la denuncia sui social di una cittadina

La rabbia della donna, colpita di striscio da uno dei ragazzacci: «Stanno vagando senza alcun controllo.»

di Davide Soccavo venerdì 1 novembre 2019 - 14:37

Il "dolcetto o scherzetto" sembra essere sfuggito di mano in occasione della festa di Halloween. Ieri sera nei pressi di Piazza Rosario un gruppo di ragazzini ha cominciato a lanciare uova e arance in direzione di auto parcheggiate e passanti, seminando il caos. E’ quanto denunciato ieri sera stessa sui social da una cittadina gragnanese, la quale ha affermato di aver assistito indignata alla scena e di essere stata persino bersaglio, seppur accidentalmente, dei ragazzacci.



«Sappiate che i vostri figli, poco più che bambini, stanno vagando senza alcun controllo, lanciando uova, mele e arance sulle auto e sui passanti. Non c’è scusa che tenga, Halloween o Carnevale che sia, la colpa è solo vostra che permettete tutto ciò.

»



Poi ha aggiunto: «Un bel gruppo di ragazzini ha lanciato uova e mele, colpendomi di striscio. Mi auguro vivamente che non abbiamo fatto danni ben più gravi.»



Alcuni cittadini, che hanno commentato sotto il post della donna, hanno dato conferma dell’accaduto, affermando di essere stati anche loro vittime. «Anche io ne sono stata vittima in prima persona con lancio di limoni acerbi contro il vetro della macchina, sono scesa e mi sono imbattuta con ragazzine a dir poco scostumate!»

