Gragnano - Guasto improvviso in città, diversi quartieri senz'acqua

Arriva la comunicazione della Gori

mercoledì 7 agosto 2019 - 14:12

GORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione dalle 12:30 alle 15:00 di mercoledì 7 agosto 2019, nelle seguenti zone del comune di Gragnano:Via Juvani, Via San Nicola Dei Miri , Strada Statale Per Agerola.

Gli operatori GORI restano a disposizione per ogni ulteriore informazione.