Cronaca

Gragnano - Forte vento, cede controparete di un edificio in via Vittorio Veneto. Sgomberate 30 famiglie

Fortunatamente non ci sono stati feriti considerato anche l'orario di pranzo.

di Gennaro Esposito domenica 18 marzo 2018 - 17:16

Paura in via Vittorio Veneto a Gragnano. A causa del vento forte e della pioggia copiosa di queste ore, una controparete di un condominio è crollata. Fortunatamente non ci sono stati feriti considerato anche l'orario di pranzo. I cittadini residenti sono stati allarmati dal boato e hanno avvisato alcuni dei proprietari. I vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul luogo, hanno sgomberato ben trenta famiglie per verificare la stabilità dell'intero condominio. Probabilmente, questa facciata è stata l'unica parte dell'edificio che non è stata oggetto di interventi di messa in sicurezza. Solamente per fortuna, comunque, nessuno è stato colpito dalla caduta.

È ancora emergenza quindi nel comprensorio stabiese dove molti edifici sono a rischio. Tra Castellammare, Gragnano e i Comuni dei Monti Lattari diverse abitazioni sono a rischio crollo anche se i Comuni e gli Enti continuano ad ignorare il problema. In un territorio sismico come quello campano la sicurezza abitativa dovrebbe essere garantita a tutti i cittadini. Ma così ancora non è. Il caso di quest'oggi in via Vittorio Veneto riporta nuovamente d'attualità il tema sulla salute dei palazzi creando anche alcuni allarmismi in città.

