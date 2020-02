Cronaca

Gragnano - Demolita palazzina abusiva, due le famiglie sgomberate

Questa mattina le ruspe sono intervenute in Via Spinola. L'allarme dei rappresentati dei comitati antiruspe: «Serve una normativa ad hoc.»

di Davide Soccavo giovedì 20 febbraio 2020 - 20:23

Torna il dramma demolizioni a Gragnano. Questa mattina in Via Spinola una palazzina abusiva è stata abbattuta dalle ruspe, scortate dalle forze dell’ordine che hanno occupato l’intera zona per consentirne il procedimento.



Le famiglie sgomberate sono due, 9 persone tra cui due bambini, e dovranno momentaneamente accontentarsi di pernottare nelle case dei propri familiari. La sentenza è stata emana dal Tribunale di Torre Annunziata. L’edificio era stato, inoltre, costruito su un terreno a rischio idrogeologico e, dunque, l’abbattimento sarebbe stato inevitabile.





Così come inevitabile è stato l’intervento dei rappresentati dei comitati antiruspe, i quali sperano che qualcuno possa udire questo straziante grido di dolore, producendo una normativa ad hoc in grado di porre fine a questo dramma.



Gli anni passano e in Campania sono più di 70mila le sentenze di demolizione. Basti ricordare l’episodio di Terzigno dello scorso novembre, che ha suscitato scalpore negli occhi dei abitanti e di quelle famiglie rimaste senza una casa.

