Gragnano - Blitz dei carabinieri in Comune, arrestato il figlio del boss Leonardo Di Martino

Il giovane 29enne si stava sposando. In sua compagnia, fermati altri due affiliati mentre alcuni invitati sono riusciti a scappare

di genesp mercoledì 15 gennaio 2020 - 19:51

Blitz dei carabinieri nel Comune di Gragnano nel tardo pomeriggio di oggi. In via Vittorio Veneto si stava svolgendo il matrimonio civile fra Michele Di Martino, 29 anni, con la sua fidanzata 29enne quando i militari hanno fatto irruzione nel Municipio. Il giovane, figlio dell'ergastolano Leonardo Di Martino o' lione, è stato così fermato e arrestato in compagnia di altri due invitati che erano presenti al matrimonio. Alcuni affiliati invece si sarebbero dati alla fuga alla vista delle forze dell'ordine tramite un'uscita secondaria. In pochi minuti il Municipio è stato militarizzato. Al momento sembra certo solamente l'arresto di Michele Di Martino, esponente di spicco della famiglia narcos dei Monti Lattari ma sarebbero almeno altri due i fermati dei militari.

Il giovane aveva appena pronunciato il "Si" quando i carabinieri gli hanno messo le manette ai polsi. Attimi di paura all'interno della sala comunale considerato che alcune donne presenti sono state colte da malore. In particolare la spesa, che era in dolce attesa, è stata accompagnata al San Leonardo di Castellammare avendo perso conoscenza. Non sono ancora chiari i motivi dell'operazione: probabilmente i fermati sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare per le proprie attività nella cosca che semina il panico sui Monti Lattari.

