Cronaca

Gragnano - Al via la scerbatura lungo il ponte di Parco Imperiale

Una decisione presa per motivi legati all'igiene urbana.

di Davide Soccavo martedì 7 gennaio 2020 - 17:04

Un gruppo di lavoratori incaricato dalla RFI (Reti Ferroviarie Italiane) ha dato il via alla scerbatura delle erbacce lungo i binari della linea dismessa, situata sopra il ponte di Parco Imperiale. Questo pomeriggio, muniti di apposita attrezzatura, si sono messi all’opera per tagliare l’erba alta, che ormai aveva raggiunto dimensioni spropositate. La decisione è stata presa per questioni di igiene urbana, data anche la presenza di numerosi edifici ed abitanti che vi risiedono.



Un problema, quello delle piante lasciate all’incuria, che non rappresenta una novità.

Il Comune di Gragnano aveva già dato il via circa 5 mesi fa all’abbattimento degli alberi situati lungo il marciapiede di Parco Imperiale, poiché potevano risultare un pericolo per auto e pedoni in transito. Il mese dopo sono stati effettuati i lavori per il tratto di marciapiede che fungerebbe anche da spartitraffico tra via Madonna delle Grazie e Via Dante Alighieri.



Una decisione che, però, era stata contestata da molti residenti, i quali appunto ritenevano che con una corretta gestione e cura del verde, questi abbattimenti potevano essere evitati.

