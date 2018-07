Cronaca

Ercolano - Ruba 2 quintali di pomodori 'del piennolo', arrestato un 60enne di Torre del Greco

domenica 22 luglio 2018 - 12:29

Immagine dal web non associata alla notizia

Un incensurato 60enne di Torre del Greco, G.C., è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Ercolano per furto aggravato.



Introdottosi nel terreno di un agricoltore 57enne di Ercolano, è stato sorpreso da quest’ultimo a rubare i suoi pomodori “del piennolo” che aveva persino già sistemato in 15 cassette di plastica.



La vittima ha subito telefonato al 112 chiedendo di mandare lì una pattuglia di carabinieri perché aveva colto sul fatto chi gli stava rubando i pomodori, quindi i carabinieri hanno raggiunto in pochi minuti sul posto indicato ed hanno tratto in arresto il 60enne.





Sono stati recuperati e restituiti alla vittima 2 quintali di pomodori.



L’arrestato è stato giudicato con rito direttissimo e condannato a 10 mesi di reclusione con sottoposizione all’obbligo di firma tutti i giorni.

