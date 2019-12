Cronaca

Circumvesuviana - Le linee gestite dall'azienda di trasporti Eav sono le peggiori in Italia

I dati provenienti dalla Pendolaria Lega Ambiente parlano di un calo di passeggeri a causa delle condizioni disastrose che vivono i pendolari ogni giorno. Senza dimenticare le innumerevoli corse cancellate e i ritardi dei treni.

di Pio Francesco Schettino lunedì 16 dicembre 2019 - 14:55

Nessun miglioramento fronte trasporti per la regione Campania. A peggiorare una situazione già di per sè allarmante, ci pensa il dato di Lega Ambiente. La linea della Circumvesuviana che collega le zone vesuviane della Campania, strappa il primo posto della linea di trasporti peggiore in Italia, staccando le due linee romane Roma Nord - Viterbo e Roma - Ostia Lido. I dati sono preoccupanti; tra i 350 treni in servizio, ben il 65 % circa ha più di 15 anni di servizio, con l'aumento dei costi del servizio per i pendolari senza però migliorare la qualità del servizio difronte a tale aumento. La linea gestita dall'azienda Eav ha quindi vinto la classifica delle peggiori linee d'italia anche a causa delle pessime condizioni che vivono ogni giorno i pendolari per raggiungere le loro abitazioni o i posti di lavoro. Treni soppressi, cancellati o mai passati senza comunicazioni al merito, con migliaia di passeggeri che devono affrontare questa situazione disastrosa in ogni momento della propria giornata.

Proprio riguardo i problemi dei treni, i dati parlano di migliaia di mezzi cancellati, migliaia di minuti di ritardo accumulati(la peggiore quella della linea Napoli - Sorrento), e con un calo delle corse dalle 500 del 2003 fino alle 296 dei giorni nostri. Questo perché i treni disponibili sono solo 50 quando aggiungendo qualche mezzo in più si potrebbe prevenire a tale disastro(ne basterebbero 20 in più). Calo anche nel numero dei viaggiatori del circa 22% con le circa 93 mila persone che percorrono i tratti della linea peggiore del nostro paese. Situazione che quindi peggiora giorno dopo giorno senza una definitiva presa di posizione e decisione delle alte cariche e autorità.

