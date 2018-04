Castellammare - Wc abbandonato presso il Viale Europa, l'ironia sui social. Â«Finalmente hanno installato un bagnoÂ»

Cronaca

Castellammare - Wc abbandonato presso il Viale Europa, l'ironia sui social. «Finalmente hanno installato un bagno»

Un gesto di inciviltà prima ancora che di violazione del regolamento di conferimento dei rifiuti, quindi passibile di sanzione.

di Davide Soccavo sabato 14 aprile 2018 - 07:37

(Foto Facebook)

Un wc abbandoanto su un marciapiede in peino centro cittadino. E sui social si sprecano proteste e commenti ironici. «Finalmente un nuovo bagno pubblico è stato installato» ha scritto un cittadino, anche se si commentava l'ennesimo scempio cittadino.



Ieri mattina è stato trovato un wc abbandonato nei pressi del Viale Europa, lasciato come rifiuto sul marciapiede. Un gesto di inciviltà prima ancora che di violazione del regolamento di conferimento dei rifiuti, quindi passibile di sanzione.



Come detto, molti sono stati i commenti di disapprovazione dei pasanti e soprattutto dei residenti della zona.

Qualcuno ha provato anche a giustificare il gesto accampando scuse circa la gestione degli ingombranti presso l'isola ecologica che non avverrebbe in modo corretto. Ma sappiamo bene che per smalire i rifiuti ingombranti è necessario contattare l'apposita ditta che su prenotazione giunge sul posto per ritirarli. Non sappiamo se chi ha lasciato il water sul marciapiede si sia attenuto a quanto prevsto, di certo sappiamo che il pezzo igienico stamattina era in bella vista in strada insime ad altri oggetti non conferibili in quel modo.

