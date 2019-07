Cronaca

Castellammare - Violento impatto sul raccordo autostradale, auto finisce la sua corsa conto il guardrail

Ferito il conducente ma le sue condizioni di salute non sono gravi

di genesp domenica 28 luglio 2019 - 17:03

Violento impatto nella tarda mattinata odierna sul raccordo autostradale di Castellammare di Stabia. Una vettura, di piccole dimensioni, ha tentato di sorpassare un'autoscala dei vigili del fuoco ma, calcolando male lo spazio, ha terminato la sua corsa sul guardrail della direzione opposta della carreggiata. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della polizia municipale stabiese, coordinati dal comandante Alfonso Mercurio, e anche i colleghi dei vigili del fuoco della caserma di Castellammare. E' stata allertata anche un'ambulanza dell'ospedale San Leonardo in quanto il conducente della Smart presentava delle piccole ferite.

Le sue condizioni di salute comunque non sembrerebbero gravi anche se è stato ricoverato per qualche ora all'ospedale di Castellammare.

Traffico in tilt inevitabilmente per gran parte della mattinata sul raccordo, almeno fino a quando le forze dell'ordine non hanno rimosso i veicoli incidentati. Sarà compito della polizia municipale tentare di ricostruire quanto accaduto sul raccordo ascoltando le testimonianze dei coinvolti all'interno del sinistro e allo stesso tempo visionando i filmati del sistema di videosorveglianza.