Castellammare - Villa comunale, l'Ente si attiva per la salvaguardia di una pianta secolare

Il sindaco Gaetano Cimmino chiede l'individuazione di un agronomo per preservare l'esemplare di Ginkgo Biloba.

di Francesco De Sio giovedì 8 agosto 2019 - 21:34

Le bellezze naturali prima di tutto. Lo sanno benissimo dalle parti di Castellammare di Stabia, dove il sindaco Gaetano Cimmino si è mosso in prima persona per la salvaguardia di un albero della Villa comunale. Non un arbusto come gli altri, bensì un raro esemplare di Ginkgo Biloba, le cui origini risalirebbero addirittura a 250 milioni di anni fa. Un vero e proprio pezzo di storia quello custodito sul lungomare di via Mazzini, che ha richiesto l'individuazione apposita di un agronomo per accertarne le condizioni 'di salute'.



Piantato circa 50 anni fa dal professor Lucibelli, l'albero deve quindi continuare a essere preservato alla stregua di un fiore all'occhiello per il verde pubblico stabiese e non solo.

Ecco perché il primo cittadino si è attivato firmando un documento in cui si sollecita con urgenza la ricerca di una figura professionale qualificata che possa effettuare uno screening dello stato del Ginkgo Biloba 'made in Castellammare'. La missiva è stata inoltrata all'ingegner Giovanni Miranda, oltre che - per conoscenza - all'assessore all'Ambiente Gianpaolo Scafarto e alla dirigente al ramo, la dottoressa Lattene.