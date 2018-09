Cronaca

Castellammare - Villa Comunale, dopo i topi spuntano anche i funghi

Ironia e preoccupazione dei cittadini: «Bisogna avvisare subito l'ASL».

di Simone Rocco lunedì 17 settembre 2018 - 13:39

Oltre ai topi anche i funghi. Non c’è pace per il lungomare di Castellammare di Stabia. Dopo che per giorni i social sono stati inondati da foto e video che riprendevano ratti scorrazzare tranquillamente tra le aiuole e le panchine della villa comunale, questa volta a far discutere sono le immagini inerenti diversi funghi cresciuti nei giardinetti.



«La situazione sul lungomare di Castellammare di Stabia è più o meno questa – racconta l’uomo che ha rese pubbliche le foto - Ore 1.00AM funghi su uno dei giardinetti. La gente si limita ad andare sulle montagne dell’Avellino dove possono semplicemente andare in villa comunale … non so se ridere o piangere. Povera Castellammare e poveri i nostri amici a 4 zampe. Spero non siano velenosi. Dalle pantegane ai funghi questo lungomare è abbandonato a se stesso».



Ed infatti ora la questione, prima ancora che capire come sia stato possibile che dei funghi spuntassero dalle aiuole in villa, è appurare la loro natura.

«Bisognerà avvisare subito l’ASL» si preoccupa infatti una donna. Mentre ironico è il commento di un altro stabiese: «Dove altro puoi raccogliere funghi in riva al mare? Solo da noi, siamo un caso unico».



Proprio ieri avevamo scritto e pubblicato foto di molti giardinetti incolti lungo tutto il tratto della villa comunale. Mentre diverse sono le aiuole dove è stata fatta un’ordinaria manutenzione, molte altre invece risultano completamente abbandonate. Una scerbatura a macchia di leopardo si potrebbe definire.



Lungomare, dunque, croce e delizia di una città pronta a tuffarsi nel ricco mondo del turismo, ma che di fatto ha ancora molta strada da percorrere.





