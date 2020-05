Cronaca

Castellammare - Viale Puglia o viale delle Puglie? L'errore commesso anche dal Comune

Una vicenda emersa anche grazie a diverse segnalazioni giunte alla nostra redazione da alcuni cittadini stabiesi e che abbiamo ritenuto fosse opportuno chiarire.

di sr sabato 30 maggio 2020 - 11:52

Viale Puglia o viale delle Puglie? Stando alle informazioni della toponomastica cittadina, il nome corretto della strada che collega Castellammare a Gragnano è viale Puglia. Un nome dato alla strada per ricordare l’omonimo militare deceduto durante il servizio.



Ma capita spesso che viale Puglia venga indicato come Viale delle Puglie. Un errore che compare anche in talune comunicazioni ufficiali del Comune. L’ultimo caso di uso improprio del nome della strada è di appena ieri quando è stato comunicata l’aggiudicazione del parcheggio di viale Puglia ad una società stabiese dopo l’asta effettuata presso il Tribunale di Torre Annunziata.

Nello stesso bando d'asta il parcheggio veniva indicato come situato in viale delle Puglie.



