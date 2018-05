Cronaca

Castellammare - Via libera dal Governo alla Zes, c'è anche il porto e l'area industriale stabiese

Il Consiglio dei ministri ha firmato il decreto per sbloccare la Zes della Campania e della Calabria. Nei prossimi mesi si dovranno mettere in pratica i progetti della Regione

domenica 13 maggio 2018 - 10:20

Anche il porto di Castellammare e l'area industriale a confine con Torre Annunziata fanno parte del Zes, le Zone Economiche Speciali individuate dalla Regione Campania e confermate dal Governo. Ieri il premier uscente Paolo Gentiloni ha firmato il decreto che dà il la per gli investimenti su diverse zone regionali che potranno essere così riqualificate. Una pioggia di milioni che investirà anche la città di Castellammare. In particolare si punterà sul recupero dell'area industriale a nord della città, quella a confine con Torre Annunziata, così da poter contrastare anche gli alti tassi di disoccupazione; allo stesso tempo sono previsti interventi anche per il porto stabiese (così come per quello di Napoli e Salerno). L'obiettivo della Regione è quello di investire sul molo stabiese per la sua duttilità nel golfo di Napoli puntando anche sulla riqualificazione dell'area esterna, quindi la zona a ridosso del Centro Antico. Nell'ambito della Zes, a Castellammare, dovrebbero essere abbattuti anche i silos che si trovano a ridosso del porto commerciale. Adesso però arriva il difficile con la Regione che avrà il compito, con l'aiuto delle amministrazioni locali, di concretizzare quanto fatto.





Anche il candidato sindaco del centrodestra, Gaetano Cimmino, ha commentato le novità in merito alla Zes: «Il porto di Castellammare è rientrato nella Zes e godrà di agevolazioni fiscali importanti per chi vorrà effettuare sostanziosi investimenti, oltre a prevedere un piano strategico con linee che già hanno una loro definizione e pian piano andranno a definirsi ulteriormente. La nostra attenzione sarà rivolta allo sviluppo dell'area portuale di pari passo con la tutela della piccola impresa. Penso agli operatori del porto, che non possono correre il rischio di essere cancellati dal processo di sviluppo. A mio avviso, occorre sfruttare la Zes per "potenziare" gli imprenditori, dato che svolgono una funzione anche sociale, garantendo lavoro e flussi. Una volta al governo della città di Castellammare di Stabia andremo ad incalzare l'autorità portuale affinché possa mediare per la riduzione dei canoni esosi, aumentati dal 2018».

