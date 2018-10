Cronaca

Castellammare - Venti forti e possibili temporali: la Protezione Civile dirama l'allerta meteo

Allerta fino a domani. Precipitazioni soprattutto nelle zone interne

mercoledì 3 ottobre 2018 - 14:41

Venti forti e possibili temporali per tutta la giornata e fino alle 14 di domani. La Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo di colore giallo su tutta la regione Campania a causa della perturbazione che si sta per abbattere su tutto il comprensorio. Le precipitazioni sono attese particolarmente nelle zone interne mentre in montagna la visibilità potrebbe essere ridotta. Contestualmente, anche le condizioni del mare potrebbero peggiorare: non si esclude che possano esserci dei ritardi o delle corse cancellate per quanto riguarda i collegamenti con le isole del golfo.

Le raffiche di vento si stanno già abbattendo sulla città di Castellammare ma il tutto potrebbe peggiorare nelle prossime ore. Si raccomanda quindi la massima attenzione a tutti i cittadini oltre che alle istituzioni politiche che dovranno fare il possibile per evitare i disagi.

