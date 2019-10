Cronaca

Castellammare - Truffa dello specchietto sul viadotto San Marco

L’auto civetta sarebbe una Ford Fiesta di colore grigio chiaro. «Prestate la massima attenzione» raccomandano alcuni testimoni.

sabato 12 ottobre 2019 - 16:22

Truffa del graffio all’auto sul viadotto San Marco. A segnalarlo sono stati alcuni automobilisti e sui social la notizia diventa subito virale.



Secondo i racconti, la truffa è questa. Da un’auto che precede quella della vittima individuata viene lanciato un oggetto che colpisce la fiancata della vettura del malcapitato. Subito dopo i malfattori tentato di fermare la vittima per poi iniziare una trattativa per il rimborso del danno.



Una versione riveduta della truffa dello specchietto messa in piedi sulla statale sorrentina.

La richiesta economica per evitare il “cid” è perentoria: 300 euro. Ma i malfattori si accontenterebbero anche di molto meno, del denaro contante che il malcapitato ha in tasca.



