Cronaca

Castellammare - Torna l'incubo meningite, bambina stabiese trasferita al Cotugno di Napoli

Scatta la profilassi al pronto soccorso del San Leonardo

di genesp mercoledì 11 dicembre 2019 - 22:10

Si è recato in pronto soccorso lamentando febbre alta e collo rigido. I medici, dopo le accurate analisi, le hanno diagnosticato la meningite e fissando subito il trasferimento dal San Leonardo di Castellammare al Cotugno di Napoli. È quanto successo nella giornata di oggi nella città delle acque ad una bambina stabiese che ha contratto la pericolosa malattia. Le sue condizioni di salute non sono gravi ma i medici non si sbilanciano sui tempi di guarigione. Al momento è tenuta sotto osservazione al Cotugno per monitorare tutti i progressi ed eventualmente ridurre i farmaci.

Al San Leonardo intanto è scattata la profilassi. Subito dopo l'arrivo della bambina, gli infermieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area evitando possibili contagi fra personale e pazienti presenti.



Torna quindi a Castellammare l'incubo meningite che in questo periodo dell'anno colpisce molti giovanissimi. Al momento si conta solamente un caso, quello della bambina stabiese trasferita al Cotugno. L'attenzione dei camici bianchi comunque è elevata e si lavora per prevenire eventuali contagi.

