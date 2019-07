Cronaca

Castellammare - Tentata rapina al Mago del Gelo, arrestato 26enne pregiudicato

Col volto coperto da passamontagna stava per mettere a segno il colpo quando è stato arrestato dagli uomini della Guardia di Finanza.

di sr mercoledì 17 luglio 2019 - 14:10

Rapina sventata questa notte dalla Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia. Le fiamme gialle stabiesi, agli ordini del capitano Salvatore Della Corte, hanno infatti stretto le manette ai polsi di un uomo che stava effettuando una rapina alla gelateria “Mago del Gelo” in via Bonito.



L’uomo, V.B. di 26 anni - pregiudicato del centro antico - , era stato scarcerato da pochi giorni. Col volto coperto da un passamontagna ed armato di coltello, alle 2 circa di questa notte si è avvicinato alla cassa della gelateria. La donna dietro al bancone, alla vista della lama ha iniziato ad urlare.

Proprio in quel momento si è trovata a transitare in zona un’auto della Guardia di Finanza in sopralluogo. I militari si sono subito fermati e messi all’inseguimento dell’uomo che nel frattempo, visto il pericolo, si era dato alla fuga. Un tentativo andato a vuoto visto che dopo soli pochi metri, in via Padiglione, il 26enne è stato bloccato. Nel tentativo di fuga l’uomo è caduto battendo la testa. Per questo, dopo l’arresto, è stato condotto all’ospedale San Leonardo dove è stato curato per alcune ferite al capo.